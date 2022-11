Lavori urgenti, stop al traffico lungo la statale 52 Carnica

Fvg Strade comunica che, a causa di lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico, la statale 52 Carnica sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale in Comune di Forni di Sopra. Inevitabili, dunque, i disagi, sopratutto per chi deve muoversi verso il vicino Veneto.

Il cantiere è in programma dalle 7 del 3 novembre e fino alle 17 del 17 novembre, dal km. 61+800 al km. 64+137, nei territori comunali di Forni di Sopra e Lorenzago di Cadore; è prevista la sospensione totale della circolazione.

Sarà istituita la deviazione lungo la statale 52 Carnica - innesto statale 51 Bis di Alemagna da Passo della Mauria – Lorenzago di Cadore – Lozzo di Cadore, dal km 64+137 al km 76+400, innesto con la statale 51 Bis di Alemagna a innesto statale 48 delle Dolomiti, dal km 76+400 al km 80+600, innesto statale 48 delle Dolomiti a Santo Stefano di Cadore dal km 80+600 al km 88+700, innesto con la regionale 355 “della Val Degano”, da Santo Stefano di Cadore - Sappada - Villa Santina dal km 49+400 al km 0+000 e viceversa.