Lavoro 'in nero' e mancata sicurezza, multe per oltre 100mila euro

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine che, nei giorni scorsi, hanno fatto emergere ancora gravi inadempienze in materia di sicurezza e sfruttamento del lavoro in diverse attività sottoposte a ispezione.

Complessivamente sono stati 25 i lavoratori individuati: sono state sospese le attività di un cantiere edile, due pubblici esercizi e un’azienda agricola per gravi violazioni sulla sicurezza e presenza di lavoratori 'in nero' e sono scattate multe per oltre 100.000 euro.

Nel dettaglio, è stata sanzionata per 29mila euro un'azienda agricola. In un fondo a Tricesimo la ditta stava operando senza aver redatto il Documento di valutazione dei rischi e impiegando due lavoratori 'in nero'. E’ stata disposta la sospensione dell’attività.

Sanzioni per oltre 24.000 euro a una sala giochi di Majano, dove sono state riscontrate violazioni in materia di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, omessa manutenzione dei presidi antincendio e della cassetta di primo soccorso. Risultava, inoltre, installato un impianto di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione.

Multe per oltre 16.500 euro a un’attività di ristorazione etnica di Codroipo, all’interno della quale sono state riscontrate violazioni in materia sicurezza, in particolare omessa formazione dei dipendenti e per non aver sottoposto un lavoratore minore alla visita preventiva.

Sanzioni per oltre 16.500 euro anche per un bar di Reana del Rojale, sempre per violazioni in materia di sicurezza (omessa formazione ai lavoratori e mancata manutenzione dei presidi antincendio).

Multe per oltre 10.000 euro a un ristorante etnico di Udine, all’interno della quale sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi. E’ stata disposta la sospensione dell’attività.

Infine, sanzioni per oltre 8.000 euro in un cantiere edile a Martignacco, per non aver allestito ponteggi idonei a evitare la caduta dall’alto dei lavoratori e per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi. E’ stata disposta la sospensione dell’attività.