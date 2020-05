Lavoro, spesa, sport e visite ai 'congiunti': è partita la fase due

Anche in Fvg è iniziata la tanto attesa fase due, tra voglia di un ritorno, anche se parziale, a una 'nuova normalità', e dubbi su cosa Dpcm e ordinanza regionale effettivamente concedano.

I dati certi riguardano il rientro al lavoro: sono circa centomila le persone che oggi hanno fatto il loro ritorno in fabbrica o in ufficio. Ma non si sono registrati particolari problemi per il trasporto pubblico locale: la maggior parte dei lavoratori, probabilmente, ha privilegiato i mezzi di trasporto privati. Tra le attività ripartite oggi, lo ricordiamo, ci sono quelle legate alla manifattura, all'edilizia e al commercio all'ingrosso collegato. Resta da chiarire la possibilità di far ripartire in anticipo rispetto a quanto previsto dal Dpcm del 26 aprile anche commercio, ristorazione e servizi alla persona.

Massimiliano Fedriga anche ieri ha ribadito il suo pressing per fare in modo che i negozi possano riaprire le serrande l'11 maggio, mentre per le altre attività la data di riferimento del governatore Fvg è quella del 18 maggio. La trattativa con Roma è costante, ma si attendono ancora le linee guida nazionali per la sicurezza.

Grande fermento, invece, per le piccole libertà riconquistate dai cittadini, a partire dalla possibilità di scegliere il supermercato dove fare la spesa, anche fuori dal proprio comune di residenza. Ricordiamo che, in base all'ordinanza regionale firmata ieri dal governatore Fedriga, è possibile spostarsi - anche in auto - su tutto il territorio regionale, ma resta l'obbligo che nelle attività commerciali entri una sola persona per nucleo familiare, fatte salve le necessità di assistenza.

Il messaggio che arriva dalla Regione è quello di imporre meno divieti, ma fare un forte appello al senso di responsabilità e alle regole chiare, a partire dal rispetto del distanziamento sociale.

Un principio che vale anche per l'attività motoria. Da oggi è possibile trasferirsi con i propri mezzi per fare una passeggiata, una corsa o qualsiasi altro sport individuale in tutta la regione. Dalla pianura, quindi, si potranno raggiungere località montane o della costa. Resta, però, l'invito a non creare assembramenti; preferibile, quindi, privilegiare località più isolate, dove le possibilità di incontrare altre persone è decisamente più bassa. Non esiste una lista completa degli sport consentiti, ma sono possibili tutte le discipline che si praticano da soli (compresa, ad esempio, la vela) o al massimo in due, a distanza di sicurezza (come il tennis). Riaprono anche molti centri sportivi, dove, però, non sarà possibile l'utilizzo degli spogliatoi, ma solo dei campi di attività.

Per chi fa sport in un luogo isolato, poi, decade l'obbligo della mascherina. Su questo fronte, altre novità interessano i bambini: chi ha meno di sei anni non dovrà indossare protezioni per naso e bocca. L'obbligo decade anche per chi non può indossare la mascherina a causa di una disabilità.

Resta, infine, il nodo dei congiunti: dai chiarimenti del Viminale, che ieri ha parlato di "relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti", si è aperto, quindi, uno spiraglio anche agli amici. L'idea? E' che, come per le altre situazioni, valga il principio del buonsenso. Evitando situazioni che potrebbero mettere a rischio la nostra salute e quella degli altri, specie delle persone alle quali teniamo di più.