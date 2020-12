Le altre emergenze messe da parte

Sono ormai 10 mesi che combattiamo contro la pandemia. E’ una battaglia che stiamo pagando molto cara, sotto tutti i punti di vista. Temiamo anzi che il conto, a lungo andare, sarà ancora più salato perché tutte le altre emergenze sono passate in secondo piano, ma non per questo sono state risolte.

Che si tratti di lavoro, lotta alla povertà, istruzione, sicurezza o cambiamenti climatici, abbiamo a che fare con problemi tanto complessi quanto gravidi di conseguenze se non affrontati con la necessaria decisione.

Nel caso del lavoro, è difficile immaginare che il blocco dei licenziamenti, prorogato fino a gennaio, possa proseguire. Molte aziende non riescono più a stare in piedi e l’unica alternativa resta la chiusura. Nel giro di pochi mesi l’occupazione potrebbe calare bruscamente, mentre non è chiaro se e come il sistema del collocamento sia in grado di affrontare questo maremoto. La povertà è argomento correlato a doppio filo al lavoro. Messa in sicurezza delle scuole e nuovo personale dopo anni di tagli sono un altro problema da risolvere e, se parliamo di carenza di personale, anche sul versante delle forze di sicurezza c’è molto lavoro da fare.



Lavoro

Sicurezza

Scuola

Caritas

Dissesto

Clima

Già prima dell’emergenza sanitaria il mercato del lavoro era in difficoltà e il numero di occupati era mantenuto stabile dal numero molto elevato di contratti atipici. A livello nazionale il tasso di disoccupazione era poco al di sotto del 10%, ma si registrava un netto incremento della cessazione di partite Iva. Nella nostra regione la situazione era migliore perché in base all’analisi dei dati Istat compiuta da Ires Fvg, il tasso di disoccupazione era al 6,4% nel quarto trimestre del 2019 e nei successivi due la percentuale ha continuato a calare toccando il 5,5% per poi risalire al 5,6% nel terzo trimestre. L’emorragia nel caso delle partite Iva rispetto allo scorso anno è stata davvero pesante registrando in Fvg ,nei primi nove mesi del 2020, il meno 14,8% (meno 17,5% a livello nazionale). Questi dati tuttavia vanno valutati con cautela perché il blocco dei licenziamenti e le misure di Cassa integrazione adottati a causa del Covid e prorogati per ora fino a fine gennaio 2021 (si parla però già di nuove proroghe) hanno cristallizzato la situazione, mentre la frenata dell'economia è evidente. Il timore è che quando cadranno questi vincoli moltissime aziende tenteranno di affrontare il calo delle commesse a colpi di licenziamenti. Anche nella nostra regione migliaia di persone rischiano di perdere il posto senza che il sistema dei Centri per l’impiego (notoriamente sottodimensionati anche dal punto di vista del personale a disposizione) riescano a far fronte all’ondata di nuove richieste.Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia di finanza: da parecchi anni i ranghi si sono ridotti in assenza di rimpiazzi e il fatto che solo negli ultimi due anni si sia corsi in parte ai ripari pompando risorse fresche non ha certo risolto il problema.L’età media sempre più elevata - nel caso dei vigili del Fuoco si sfiorano e in certe aree supera i 50 anni, ma la situazione non è granché migliore anche nella Polizia e nei Carabinieri – fa il paio con l’impossibilità di colmare anni di blocco del turn over che non hanno permesso di rimpiazzare le centinaia di uomini e donne che via via andavano in pensione. Per la sola Polizia fino al 2018 erano andati in pensione oltre 800 agenti e l’arrivo nel 2019 di giovani agenti ha soltanto frenato l’emorragia causata dai pensionamenti. Che la situazione continui ad essere complicata ce lo ha confermato Delfio Martin, segretario generale Fns Cisl Fvg: “I nuovi effettivi giunti quest’anno non hanno permesso di riequilibrare una situazione molto difficile nella nostra regione dove mancano all’appello circa 30 unità per ogni comando. L’emergenza sanitaria non aiuta e anche i nuovi corsi non riescono a coprire i varchi causati dai pensionamenti e dal blocco del turn over”. Grazie alle misure prese per contrastare il Covid i reati sono calati, ma temiamo si tratti di una tregua. Quando la pandemia sarà alle spalle dovremo comunque affrontare una recrudescenza dei reati e se mancano gli agenti tutto sarà più difficile. (A.D.G.)Aquasi un anno dalla forzosa entrata in vigore della didattica a distanza come principale viatico di insegnamento, il settore della scuola sta vivendo un vera e propria crisi, su diversi fronti.“I nodi cruciali dell’attuale situazione sono almeno tre, ma non tutti hanno avuto origine durante la pandemia, perché si trascinano da anni – commenta Massimo Gargiulo, segretario territoriale di Udine del sindacato Flc Cgil scuola -. Quello emerso con maggiore forza negli ultimi mesi è la difficoltà ad applicare il diritto allo studio. Per semplificare possiamo dire che ‘chi stava bene sta meglio e chi stava male sta peggio’. Il risultato è stato perdere gli studenti più fragili, con problemi di varia natura, da quello meramente scolastico a quello economico. La Dad mette sotto pressione le situazioni più difficile e si rischia che molti ragazzi si allontanino dalla scuola”.Il secondo e il terzo aspetto della crisi riguardano maggiormente l’organizzazione della scuola. “La carenza di personale è ormai endemica – sottolinea il sindacalista -. In Friuli – Venezia Giulia mancano insegnanti per la scuola dell’infanzia e la primaria, oltre che per il sostegno. Il precariato è un problema a cui si era pensato di porre termine con il concorso, che però è stato sospeso a causa del riacutizzarsi della pandemia. A dicembre non sono state ancora fatte tutte le nomine per i posti vacanti e nei prossimi mesi molti insegnanti andranno in pensione, con il risultato che la carenza di personale sarà più grave. Anche dal punto di vista amministrativo non siamo messi molto meglio. Questo è un aspetto che il cittadino con vede spesso, ma il risultato di una organizzazione non efficiente ricade poi su studenti e famiglie. E la gestione è carente, purtroppo, a tutti i livelli. Anche l’auspicata autonomia scolastica della nostra regione da sola non basterebbe: per essere davvero migliorativa, dovrebbe prevedere una riorganizzazione profonda”. (V.V.)Alla vigilia delle feste natalizie non accenna a calare l’emergenza povertà, anche nella nostra regione. Lo conferma la Caritas di Udine, che dalla primavera scorsa non solo ha dovuto rimodulare il servizio in osservanza delle regole anti – Covid, ma è stata sottoposta anche alla pressione delle situazioni urgenti. “A marzo ci siamo fatti carico di 250 famiglie che non potevano più accedere ai centri parrocchiali e che abbiamo sostenuto con la distribuzione delle borse spesa - racconta Alberto Barone, responsabile della struttura della Caritas di Udine -. La maggior parte di questi utenti non avevano mai usufruito del servizio della mensa diocesana, ma la loro situazione economica si era aggravata durante il lockdown. In seguito alle riaperture, le parrocchie hanno ripreso a fornire le borse spesa alle famiglie più bisognose, che attualmente sono circa 400 nel territorio della Diocesi. Per quanto riguarda specificamente le famiglie di cui ci occupiamo noi della Caritas di Udine, queste sono passate dalle 20 che seguivamo in media nel 2019 alle 35 di novembre 2020. Il numero è praticamente raddoppiato”.Anche la distribuzione dei pasti caldi ha cambiato modalità a causa dell’emergenza sanitaria. “Ogni giorno alla mensa arrivano dalle 70 alle 80 persone per il pranzo – chiarisce Barone - . A mezzogiorno forniamo loro un pasto caldo. Alla sera, però, non possiamo somministrare alimenti, così prepariamo dei panini che ogni utente può portarsi via e consumare di sera per cena. Per il giorno di Natale ogni anno preparavamo un menù speciale. Cercheremo di farlo anche quest’anno, ma saremo costretti a modificare qualcosa”.Per quanto riguarda il dormitorio che accoglie i senza tetto, infine, il discorso è leggermente diverso. “Abbiamo 23 posti a disposizione, ma non riusciamo ad accogliere tutti. Inoltre, prima di accedere, le persone dovrebbero sottoporsi a tampone, ma è difficile. Che succede mentre si attende l’esito? Dove possono andare queste persone? Va a finire che trovano altre sistemazioni di fortuna. Ci sono anche molti ‘invisibili’, che per una serie di disparati motivi preferiscono non accedere al dormitorio. Insomma, la situazione non è semplice da gestire”..Al dissesto idrogeologico verrebbe da dire che siamo ormai abituati, anche perché non passa anno senza che non si verifichi qualche disastro. A dire il vero l’ultima ondata di maltempo, anche se ha causato allagamenti nel Pordenonese, blackout in montagna e si è divorato per l’ennesima volta le spiagge delle nostre località balneari, alle prese pure con l’acqua alta, ci ha risparmiato i gravi danni accaduti altrove, anche grazie al fatto che ha nevicato molto, fatto ormai piuttosto inconsueto.La conformazione orografica del nostro territorio, la presenza di vette alpine a ridosso delle coste che favorisce anche elevata piovosità, la forte pendenza del piano di campagna e, non ultimo il progressivo processo di antropizzazione del territorio, leggasi cementificazione) creano i presupposti affinché ogni evento meteo appena un po’ più intenso del solito, si traduca in danni pesanti a infrastrutture e immobili.Ciò significa che l’emergenza legata al dissesto idrogeoloigco non solo è di difficile soluzione, ma in assenza di un Piano di interventi e di gestione del territorio avremo a che fare con altri disastri. A dire il vero la Regione ha fatto molto per mettere i sicurezza il territorio in questi anni, e anche durante questa emergenza sanitaria, spendendo risorse ingenti anche se nella maggior parte dei casi, gli interventi sono stati fatti in regime di Protezione civile ovvero per porre rimedio a danni o per scongiurarne di peggiori in punti a rischio di corsi d’acqua, viabilità e via dicendo. L’impressione è però che sia stato messo da parte, se mai c’è stato, un progetto complessivo non dettato dall’emergenza continua, che non punti quindi solo a intervenire per riparare i danni, ma che imponga un nuovo equilibrio e limiti chiari alla cementificazione in aree che sarebbe bene restituire alla natura.E invece, finora, ogni Comune ha fatto con il proprio Piano regolatore più o meno quello che ha voluto, favorito dalla difficoltà della Regione nel recuperare i ritardi accumulati in questi anni di continui passi indietro sulla gestione e salvaguardia del territorio.Abbiamo tenuto l’emergenza dovuta ai cambiamenti climatici per ultima, ma è la più importante, anche se quella percepita come meno incombente, soprattutto dai politici. L’innalzamento progresivo delle temperature, fatto ormai assodato, esporrà il nostro territorio a gravi conseguenze inclusa l’accelerazione del dissesto idrogeologico prima accennato, a causa di eventi meteorologici sempre più estremi, con piogge concentrate in brevi periodi, alternate a lunghi periodi di siccità e a ondate di calore intenso.Anche nel caso dei cambiamenti climatici, oltre a tentare di frenare l’innalzamento delle temperature su scala globale, è assolutamente indispensabile procedere con misure di adattamento su scala locale in grado di mitigare gli effetti sulla popolazione e sul territorio. A cambiare dovranno essere parecchie cose: il modo con il quale attualmente usiamo e consumiamo l’acqua, destinata a diventare sempre più preziosa anche in una terra come questa, notoriamente piovosa; dovrà cambiare anche il modo di coltivare, puntando su coltivazioni più resistenti al caldo e alla siccità, mentre si sta facendo strada l’ipotesi di creare bacini di accumulo per far fronte alla penuria d’acqua, divenuta nei mesi estivi una costante anche a causa della progressiva riduzione dell’innevamento in montagna. Anche sulle coste è ormai evidente il progressivo innalzamento delle acque marine che stanno causando fenomeni sempre più ricorrenti di erosione oltre all’intrusione del cuneo salino nelle falde delle aree costiere, con gravi conseguenze per le coltivazioni: in questo caso molti esperti sono convinti che sia necessario approntare progetti di protezione dei litorali esposti e dei centri costieri per metterli al riparo dagli allagamenti. Consumare meno energia - e in tal senso dobbiamo anche smettere di sprecarla inutilmente -, ricorrere a fonti rinnovabili degne di tale nome e ripensare il sistema di trasporto e distribuzione delle merci saranno altre azioni di un Piano che tuttavia non può più attendere e che si spera possa far parte delle iniziative finanziate dal recovery fund europeo.