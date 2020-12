Le imprese Doc evitano brutte sorprese

Gli appalti pubblici e la loro trasparenza sono questioni da sempre oggetto di discussione, che si trasforma immancabilmente in polemica quando le cose non vanno per il verso giusto. La casistica è ampia, ma basta citare casi come quello del rifacimento di via Mercatovecchio, dove l’appalto è stato vinto da una ditta di Teramo e il Comune si è trovato al posto della pietra piasentina un altro materiale, o la vicenda dell’appalto comunale per il trasporto scolastico gestito per oltre una quarantina di Comuni dalla Regione, andato a un’azienda di Lecce con gravi disservizi un po’ ovunque all’inizio dell’anno scolastico. Moltisi chiedono se abbia senso appaltare ad aziende molto distanti utilizzando come parametro fondamentale il massimo ribasso, o se non sia più corretto cercare di far lavorare le aziende locali, pure in concorrenza tra loro.



Il problema riguarda soprattutto gli appalti di maggiori dimensioni, e il fatto che l’ente appaltante a volte non ha le competenze necessarie per indire correttamente il bando. “Nella nostra regione – sottolinea Pietro Petrucco, vice presidente nazionale di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) - la maggior parte dei lavori messi a gara, in particolare quelli post tempesta Vaia, hanno coinvolto in modo massiccio le imprese locali. Negli altri casi, tuttavia, le stazioni appaltanti potrebbero e dovrebbero gestire meglio i bandi.

Il decreto Semplificazioni ha introdotto la possibilità di fare gare negoziate con inviti secondo precisi scaglioni: fino a 150mila euro in affidamento diretto, da 150 a 350mila senza bando invitando 5 operatori, fino al milione di euro invitando minimo 10 operatori. Ebbene il decreto offre ampi margini, ma spesso le stazioni appaltanti locali non lo stanno interpretando nel senso di favorire il concetto di prossimità. Eppure dare un appalto da 700 mila euro a un’impresa che ha vinto nonostante arrivi da centinaia di chilometri di distanza dovrebbe far sorgere qualche dubbio. Il concetto di prossimità non va confuso con il protezionismo ma è pura ragionevolezza se si tratta di piccoli appalti.

Ovvero le stazioni appaltanti potrebbero invitare a rotazione le imprese locali evitando di invitare il mondo intero. In un recente bando FvgStrade ha invitato 17 imprese delle quali ben otto di fuori regione per un appalto di circa 900mila euro. Abbiamo imprese ben strutturate e organizzate che rispettano tutte le regole e devono fare i conti con chi invece non è strutturato. Perché non avvalerci dell’opzione offerta dal decreto?”.



C’è poi c’è il problema delle stazioni appaltanti, troppe e spesso prive di competenze: “Basterebbero in questa regione - spiega Petrucco - poche stazioni appaltanti, anche perché un piccolo Comune o altre realtà poco strutturate semplicemente non hanno le competenze per affrontare un appalto complesso. L’ufficio tecnico di un Comune di 2.000 abitanti nella migliore delle ipotesi ha un geometra che non è in grado di affrontare dal punto di vista tecnico e legale un appalto. Insomma chiedono ai soggetti che partecipano alla gara di essere qualificati, ma bisogna che avvenga altrettanto per la stazione appaltante. La Regione potrebbe sicuramente fare qualcosa in tal senso, risolvendo molti problemi”.