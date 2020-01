Le news di Telefriuli sbarcano su Radio Punto Zero

A partire da domani le informazioni prodotte da Telefriuli potranno essere ascoltate anche sulle frequenze di Radio Punto Zero. E' il risultato di un accordo di collaborazione che l'emittente televisiva e quella radiofonica hanno sottoscritto con l'obiettivo comune e condiviso di arricchire l'offerta informativa al servizio del territorio e delle comunità.

Telefriuli produrrà in esclusiva per Radio Punto Zero tre edizioni al giorno di un giornale radio con le principali notizie d'interesse regionale. Le tre edizioni andranno in onda dal lunedì al venerdì, sulle frequenze radio e sul sito web di Radio Punto Zero alle 7.30, alle 9.30 e alle 17.30.

"Con questa iniziativa vogliamo proseguire sulla strada di crescita per offrire ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e agli stakeholder di tutto il Friuli Venezia Giulia le informazioni che vogliono, quando vogliono e sullo strumento che vogliono” ha detto l'amministratore delegato e direttore editoriale di Telefriuli, Alfonso Di Leva. “Da domani le informazioni prodotte dai giornalisti del gruppo Mediafriuli saranno fruibili non solo sui canali televisivi di Telefriuli, sul settimanale Il Friuli, sui siti web e sui canali social di Telefriuli.it, Udineseblog e ilfriuli.it, ma sulla radio grazie alla disponibilità e sensibilità di Radio Punto Zero".

"La collaborazione con Telefriuli arricchisce la nostra offerta, finora focalizzata sulle notizie di carattere nazionale e internazionale e sui principali eventi che si svolgono in Friuli Venezia Giulia e nel Veneto orientale - ha detto Filippo Busolini, editore di Radio Punto Zero - Anche per noi, questo accordo è uno strumento che vogliamo mettere al servizio del territorio e dei cittadini della nostra regione".

"Siamo felici di questa collaborazione con Radio Punto Zero che ci consente di allargare la già vasta platea dei nostri ascoltatori - ha detto la direttrice responsabile di Telefriuli, Alessandra Salvatori - e siamo certi che la produzione di giornali radio per Radio Punto Zero è l'inizio di una collaborazione di grande soddisfazione per entrambe le emittenti e per i cittadini del Friuli Venezia Giulia".