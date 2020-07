Le si avvicina in bici e le strappa la collana d'oro

Una donna di 80 anni che vive nell'hinterland udinese e si trova in questi giorni a Lignano Sabbiadoro per trascorrere alcuni giorni in relax nella località balneare, è stata derubata da un giovane uomo che le si è avvicinato in bicicletta. Il ladro, che l'anziana non ha saputo descrivere in maniera compiuta, tanto veloce è stato il malvivente, le ha strappato il collier d'oro che aveva al collo.

Si tratta di un monile di notevole valore. Per la pensionata non è rimasto altro da fare se non chiamare i Carabinieri della Stazione di Lignano (Compagnia di Latisana) e denunciare quanto le era accaduto.

Per fortuna non è rimasta ferita, cioè non è caduta a terra riportando lesioni; sul posto erano intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. L'uomo si è poi defilato, pedalando velocemente e facendo perdere le sue tracce.