Legge anti-crac: sbagliato rinviarla

La legislazione dell’emergenza sanitaria ha previsto alcune norme destinate a incidere sulla disciplina della crisi di impresa, appena riformata con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Dlgs 12.2.2019, n. 14), che sarebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 15 agosto 2020. Innanzitutto, la stessa entrata in vigore del Codice è stata differita al 1° settembre 2021. È questa una soluzione che ha lasciato molti dubbi sulla sua opportunità. Certamente la non definitività dell’opera è evidenziata dalla legge 8.3.2019, n. 20, di poco successiva al Codice, di delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione, a sua volta, della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa. Uno schema di decreto correttivo al Codice era stato pubblicato con data del 17 dicembre 2019 e approvato il 13 febbraio 2020. L’entrata in vigore della parte più discussa del Codice, quella relativa alle procedure di prevenzione dell’insolvenza e di allerta, era già stata rinviata, sulla pressione delle categorie imprenditoriali, al febbraio 2021.



PAURA DI INNOVARE

RINVIO SENZA DISTINZIONE

Tuttavia la soluzione di un rinvio di oltre un anno non tiene conto che una parte del Codice, per quanto di dimensioni ridotte, cioè quella relativa alle modifiche di diritto societario e incentrata sui doveri, gravanti sugli amministratori, anche di società personali, ai quali spetta la gestione dell’impresa, di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della prevenzione della crisi, sanciti per tutte le imprese collettive, è già in vigore e che molte norme del Codice, soprattutto la completa revisione della disciplina dell’insolvenza civile e del sovraindebitamento, avrebbero potuto trovare utile applicazione nel quadro della crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria. D’altra parte, nella procedura di liquidazione giudiziale, che dovrebbe sostituire il fallimento con un’operazione in sostanza meramente terminologica restando l’impianto normativo in buona parte invariato, le innovazioni del Codice non sono tali da sconvolgere gli attuali orientamenti giurisprudenziali e l’attuale prassi dei tribunali.- È prevalsa la preoccupazione che gli aspetti più innovativi del Codice – non solo la disciplina dell’allerta, ma soprattutto la nuova e più restrittiva regolamentazione del concordato preventivo - potessero rendere maggiormente difficoltoso l’accesso delle imprese a questa procedura ritenuta particolarmente idonea ad arginare le conseguenze della crisi dovuta all’emergenza sanitaria. A ciò si aggiungano le perplessità, più volte manifestate negli ambienti economici e accentuate dalla crisi, sugli effetti della disciplina, del tutto nuova per il nostro ordinamento, dell’allerta e della prevenzione, che richiede un cambio di cultura al quale si ritiene i nostri imprenditori non siano preparati, abituati invece a ricorrere alle procedure di crisi soltanto come ultima spiaggia, molto spesso quando l’impresa ha cessato l’attività o irreversibilmente decotta.- Lo stesso decreto legge prevede, tra l‘altro, l’improcedibilità dei ricorsi di fallimento presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 e una proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione già omologati. Si tratta di provvedimenti di mero rinvio, la cui utilità è assai dubbia in quanto non è prevista alcuna distinzione sulla base delle cause della crisi d’impresa, avvantaggiando anche imprenditori che, presumibilmente, versavano in stato di insolvenza per ragioni del tutto indipendenti dall’emergenza sanitaria (in altri ordinamenti come quello tedesco, invece, la sospensione dell’obbligo dell’imprenditore di presentare una domanda di apertura di una procedura di ristrutturazione e/o insolvenza non si applica se l’illiquidità o il sovraindebitamento non sia stato causato dalla crisi Covid-19 o non vi sia alcuna prospettiva di porre rimedio all’insolvenza), oppure i quali addirittura dall’emergenza abbiano tratto vantaggio. Il tutto a spese dei creditori, presumibilmente altri imprenditori, che si vedono nell’impossibilità di iniziare o proseguire le azioni concorsuali volte al recupero del credito, i quali, come è facile prevedere, al differimento di legge, dovranno aggiungere l’ulteriore proroga di fatto che conseguirà all’intasamento dei tribunali una volta venuta meno la situazione di improcedibilità. Si è parlato di un diritto ‘di guerra’, ispirato da una logica di mera dilazione e improduttivo assistenzialismo, che in sostanza disattiva le principali norme del diritto della crisi, senza introdurre strumenti realmente funzionali al superamento della crisi stessa e discriminare fra imprese realmente colpite dalla crisi oppure semplicemente inefficienti.

Vittorio Giorgi Professore di Diritto Commerciale Dipartimento di Scienze giuridiche Università di Udine