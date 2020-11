Legnaia in fiamme, abitazione inagibile

Casa inagibile, a Talmassons, a causa di un incendio scoppiato questo pomeriggio, poco prima delle 15, in via Schiavons. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto con la prima partenza dal Comando di Udine, con un'auto pompa serbatoio e l'autoscala, il rogo si è sviluppato da una legnaia; da lì le fiamme si sono estese alla tettoia in legno di una piccola dependance all'interno di una corte.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito e l'intervento celere dei pompieri ha permesso di contenere comunque i danni. È scoppiata anche una bombola di gas ma, per fortuna, era quasi vuota e non ha creato particolari problemi nella deflagrazione. I vicini di casa hanno comunque udito un forte scoppio.

Le cause sarebbero accidentali: dalle prime informazioni, pare infatti che in prossimità della legna fosse stato collocato un contenitore con all'interno della cenere di caminetto non perfettamente spenta. Al momento sono in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Mortegliano (Compagnia di Latisana), coordinate dal comandante Andrea Zomero. Intervenuto anche il funzionario di guardia dei Vigili del fuoco, Eugenio Bagnarol.