Legnaia in fiamme, la casa è inagibile

Una famiglia di Corno di Rosazzo è stata evacuata dalla sua residenza nel tardo pomeriggio, dopo un rogo che si è sviluppato nelle pertinenze dell'abitazione. Gli abitanti hanno dato l'allarme quando hanno visto levarsi le prime colonne di fumo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente tre mezzi dei Vigili del Fuoco, provenienti dal Distaccamento di Cividale del Friuli e dal Comando di Udine. A prendere fuoco, per cause in corso di accertamento, comunque accidentali, è stata una legnaia. La zona è quella di Casali Godia.

Le fiamme hanno distrutto il deposito, utilizzato anche per stoccare materiale vario. In quel punto c'era anche una caldaia, aspetto che ha molto preoccupato i pompieri, per eventuali problemi alla sicurezza dello stabile residenziale.

Domato il rogo, viste le condizioni dell'edificio, alla fine è stato necessario dichiarare inagibile la casa. Le persone che vi abitano, che non sono rimaste ferite, hanno già trovato un'altra sistemazione.