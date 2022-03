Legnaia in fiamme nella notte a Prata

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti attorno all'1.30 per l'incendio di una legnaia in via Peressine a Prata di Pordenone.

Un passante ha notato le fiamme, accanto all'abitazione, e ha contattato attraverso il 112 la Sala Operativa Vigilfuoco che, mentre recuperava tutte le informazioni necessarie, ha inviato tre automezzi della sede di via Interna.

Giunti sul posto, i pompieri hanno messo rapidamente sotto controllo l'incendio e verificato le condizioni di sicurezza dei fabbricati limitrofi interessati. Nessuna persona è rimasta coinvolta; i danni sono stati limitati alla legnaia. Presenti anche i Carabinieri.