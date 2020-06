I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli e del Comando di Udine sono intervenuti questa notte, alle 2.30, a Raschiacco di Faedis, in via Canalutto, per domare un incendio che ha interessato una legnaia adiacente un'abitazione.

Il loro tempestivo arrivo ha permesso di evitare che le fiamme raggiungessero la casa. Nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno lavorato fino alle 5 per la messa in sicurezza dell'area.