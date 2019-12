Lei lo accusa di violenza, lui si vendica pubblicando foto intime

La loro relazione, caratterizzata da un’escalation di violenze, era arrivata al capolinea. Grazie alle denunce dell’ex moglie, l’uomo, un 61enne di Spilimbergo, era stato arrestato e aveva poi ricevuto un divieto di avvicinamento alla donna che, nel frattempo, aveva avviato le pratiche per la separazione.

La voglia di vendetta del 61enne, però, non si era placata. Così, per ‘farla pagare’ alla ex, una donna di 59 anni, l'uomo ha deciso di pubblicare una serie di sue vecchie foto, alcune delle quali intime, sul proprio stato di Whatsapp. Quando la donna se n’è accorta ha presentato querela ai Carabinieri di Spilimbergo. Alla luce del codice rosso, l’uomo è stato subito denunciato per revenge-porn, ovvero per illecita diffusione di immagini e video a sfondo sessuale.