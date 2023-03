Lei lo lascia, lui le devasta la casa: arrestato

E’ finito dopo 7 anni l’incubo per una triestina. Il suo ex compagno di origini pugliesi è stato, infatti, condannato in via definitiva e dovrà ora scontare un anno e otto mesi ai domiciliari per una serie di reati commessi tra il 2008 e il 2017, anche ai danni dell’abitazione della donna, ‘punita’ in passato per averlo lasciato. L’uomo, non accettando la fine della loro relazione, si era infatti introdotto nella casa della ex, sfondando porte e devastando mobili. Nei giorni scorsi sono stati i Carabinieri di Villa Opicina a rintracciarlo e ad arrestarlo.