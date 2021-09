Lesioni e minacce, condannata un'intera famiglia di Lignano

Picchiano e minacciano un vicino di casa durante una banale lite condominiale: condannata un’intera famiglia di Lignano. Padre, madre e figlio si sono visti comminare dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine pene rispettivamente di un anno e tre mesi, otto e sette mesi di reclusione - queste ultime due sospese con la condizionale - per lesioni aggravate e minacce per una vicenda risalente all’agosto 2017.

Tutto comincia con la donna condannata che scuote i panni sporchi dalla finestra. La sporcizia cade su una vicina che sta stendendo la biancheria al piano sottostante. Al che, il padre della vittima si lamenta di quanto accaduto e viene aggredito dal consorte della condannata, che lo colpisce con un martello al braccio destro e in altre parti causandogli contusioni al collo e al torace guaribili in sette giorni.

Non contenta, la coppia aspetta assieme al figlio l’aggredito all’uscita del pronto soccorso. Il terzetto, allora, si lancia sull’uomo colpendolo con pugni anche al volto, causandogli ulteriori lesioni guaribili in tre giorni. E, come se non bastasse, i tre lo minacciano affermando 'Ti diamo fuoco al negozio e ti ammazziamo i nipoti'. Per il terzetto, il viceprocuratore onorario Luca Spinazzé aveva chiesto dai sette agli 11 mesi di reclusione.