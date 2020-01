Lestizza, scollegati nel Medio Friuli

Non ci sono soltanto i paesi posti lungo la fascia confinaria della nostra regione a patire i disservizi della telefonia mobile. Anzi, nei territori vicini alla Slovenia, uno dei problemi è l’intrusione del segnale sloveno, ma almeno, vien da dire, gli abitanti riescono a usare il telefonino. Va ben diversamente in altre aree del Friuli Venezia Giulia. Dopo che all’argomento avevamo dedicato lo scorso novembre la nostra copertina con il titolo “Telefonate a ostacoli”, abbiamo ricevuto da Antonello Bassi, residente a Nespoledo di Lestizza una lettera nella quale lamenta le forti difficoltà di comunicare, un fatto che appare paradossale nel 2020 ed è invece perfettamente spiegabile alla luce della logica secondo la quale le compagnie telefoniche garantiscono il servizio solo se e in quanto sia economicamente vantaggioso.



“A meno di 10 chilometri da Codroipo e a 15 da Udine, nel bel mezzo del Medio Friuli negli abitati di Nespoledo, Villacaccia e di una parte di Santa Maria di Sclaunicco - ci ha scritto Bassi - non c’è campo, costringendo gli utenti a spostarsi in zone coperte verso Basiliano, Bertiolo o a mantenere il telefono fisso con costi molto alti, con Adsl a due megabit, mentre un buon collegamento è sempre più essenziale non soltanto per le incombenze burocratiche, ma pure per chi va a scuola o deve prenotare visite e via dicendo. Sono molto rammaricato, perché mi sento abbandonato in un territorio che amo e che desidererei fosse servito al pari di altre zone limitrofe della pianura friulana. I giovani ormai rinunciano a rimanere in aree ove non c’è collegamento Internet”.



Quindici anni di battaglie

Che il problema ci sia e sia molto sentito lo conferma il sindaco di Lestizza, Eddi Pertoldi: “Da almeno 15 anni lamentiamo la carenza di servizio in questi territori, ma le compagnie telefoniche interpellate, tre tra le maggiori operanti in Italia, continuano a risponderci che il bacino di utenza è troppo esiguo per rendere sostenibili investimenti, come l’installazione di un’antenna. E non è l’unico problema - sottolinea il sindaco - perché anche i collegamenti a Internet lasciano molto a desiderare. Sappiamo che è in programma la stesura della fibra grazie a Open Fiber, ma si tratta comunque di tempi lunghi e la mancanza di collegamenti veloci penalizza non poco il territorio perché le imprese che pure vorrebbero insediarsi vanno altrove. Dal punto di vista delle telecomunicazioni siamo ancora al medioevo, purtroppo”.