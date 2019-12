Lestizza, secondo assalto al bancomat

Tentativo di effrazione da parte dei malviventi, nel tardo pomeriggio di ieri, a Nespoledo, in comune di Lestizza, dove i ladri hanno cercato, senza successo, di forzare uno sportello bancomat per impossessarsi della cassetta di sicurezza dove si trovano conservate le banconote da erogare self-service. L'unico danno che è stato causato al sistema, che è andato temporaneamente fuori uso, è stato risolto. Sul posto sono intervenuti per tutti gli accertamenti i Carabinieri della Stazione di San Giorgio di Nogaro. Si tratta dello sportello della banca Ter di via Antoniana.

Sempre a Lestizza, qualche giorno fa, si era verificato lo stesso tentativo maldestro di forzare un bancomat, non andato a buon fine. In quella stessa notte, il medesimo tentativo di effrazione era stato consumato anche a Majano.