Lettera con minacce di morte al Messaggero Veneto

Una lettera anonima con minacce di morte è stata recapitata alla redazione del Messaggero Veneto. La missiva, scritta a mano, contiene il disegno di un proiettile e frasi come “il vaccino è un esperimento” e “sarete puniti come meritate”.

Delle indagini si sta occupando la Digos della Questura di Udine.

"Condanniamo con forza e senza riserve le vili minacce dei no vax ai giornalisti del Messaggero Veneto, così come tutti gli episodi ai quali in questi giorni stiamo assistendo. Attacchi e insulti di ogni tipo, siano essi anonimi o fatti davanti a una telecamera, non possono e non devono essere un deterrente nei confronti di chi quotidianamente lavora in nome dell'informazione e della liberà di espressione", afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti.

"Gli attacchi dei no vax ai giornalisti del Messaggero Veneto sono un segno spregevole dell'intolleranza che si fa minaccia e violenza: per il Pd sono atti intollerabili da condannare senza riserve. La libertà di espressione non si difende con le lettere minatorie e tantomeno con le aggressioni fisiche cui abbiamo assistito in questi giorni", dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli.

Nella foto, l'immagine diffusa dal Messaggero Veneto