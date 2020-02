Licenziato per assenteismo, il Comune dovrà pagare gli arretrati

Il giudice del lavoro ha dato ragione a un dipendente licenziato per assenteismo dal Comune di Trieste. L'uomo, in base a quanto stabilito dalla sentenza, della quale dà oggi notizia il Piccolo, dovrà essere reintegrato. Non solo: l’Amministrazione è anche tenuta al pagamento di 34.500 euro di stipendi arretrati.

Nel 2018 era stato sorpreso mentre si allontanava dal posto di lavoro senza aver timbrato il cartellino. Era, quindi, iniziata una serie di controlli, al termine dei quali il Comune gli aveva imputato oltre dieci ore di assenza ingiustificata, facendo scattare il provvedimento. La magistratura, invece, non ha individuato motivazioni tali da giustificare il licenziamento. Il lavoratore è stato quindi reintegrato in servizio con una sanzione sospensiva. Ieri il Consiglio comunale ha approvato il pagamento degli arretrati sotto forma di debito fuori bilancio.