Lieto fine per le ricerche di una donna dispersa

Lieto fine per una ricerca avviata a metà pomeriggio, a Ziracco di Remanzacco, per trovare una donna del posto, di 62 anni, che non dava notizie di sé da alcune ore. A dare l'allarme il marito che non l'aveva vista rientrare e che aveva già ripercorso, più volte e senza esito, il tracciato che la moglie è abituata a fare ogni giorno con il suo cagnolino.

Si sono attivati i Vigili del Fuoco di Udine e di Cividale che hanno perlustrato le aree tra il corso del Malina e del Torre. La donna è stata poi rintracciata a Udine dalla Polizia di Stato, nel tardo pomeriggio, in buone condizioni di salute.