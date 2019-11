Lieve mareggiata sulla costa

Nuovo episodio di acqua alta sulla Costa Fvg, come da previsioni dell'allerta meteo diramato dalla Protezione civile e in vigore fino alle 12 di oggi.

Poco dopo le 7, a Grado, una leggera mareggiata ha interessato la riva Bersaglieri. Per fortuna, il livello, rispetto ai giorni scorsi, è stato minimo e la situazione alle 9 è tornata alla normalità.

Lieve mareggiata in corso anche a Lignano, dove la marea è in lento calo. Non si segnalano particolari problematiche. Per le prossime ore sono possibili deboli piogge residue, ma il meteo è in miglioramento dal pomeriggio con l'ingresso di venti di Bora.