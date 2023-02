Lignano, aggressione in branco a un agente della Polizia locale

In cinque aggredirono, in branco, un agente della Polizia locale di Lignano e, per disperderli, i colleghi della vittima dovettero usare lo spray urticante.

Oggi tre giovani sono stati condannati dal Gup di Udine, Emanuele Lazzaro, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni gravi con il rito abbreviato. Si tratta di due triestini, di 20 e 19 anni (due anni di reclusione ciascuno), e di un 21enne udinese, condannato a un anno e 10 mesi di carcere. I tre dovranno risarcire l'aggredito con 8mila euro.

La vicenda risale all'agosto 2021. La Polizia locale fu chiamata da un giovane al quale era stata sottratta una cassa bluetooth. L'agente stava identificando un minorenne quando i suoi amici, i tre condannati e due minori, gli si scagliarono contro, colpendolo con calci e pugni, facendogli sbattere la testa contro un gradone e, bloccato a terra, colpendolo in fronte con un martelletto infrangi vetri.

Il branco si disperse solo dopo l'intervento degli altri agenti della Polizia locale. La scena fu ripresa da un cellulare e il filmato consentì l'identificazione di tutti e cinque gli aggressori.