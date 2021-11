Lignano, al via i lavori in Darsena vecchia

Cantieri attivi a Lignano Sabbiadoro. Sono partiti infatti anche i lavori anche in zona Darsena vecchia. Il primo lotto dei lavori riguarda via Lagunare e le parallele via degli Oleandri e via del Girasole, che costituiranno un’unica direttrice viaria con nuovi marciapiedi e alberature, fra le quali verranno collocati posti auto in linea e istituita la zona 30 km/h.

Via Lagunare sarà a senso unico e affiancata da una pista ciclabile bidirezionale raccordata all’argine lagunare ed a via Latisana.



Saranno migliorate le scale di collegamento tra via Lagunare e via degli Oleandri/via del Girasole, adeguandole alla normativa sulle barriere architettoniche e associando un attraversamento pedonale. I marciapiedi e gli attraversamenti pedonali verranno dotati di tutte le caratteristiche e gli apprestamenti necessari a consentirne l’agevole utilizzazione in sicurezza da parte dei disabili motori e visivi. Una volta finiti i lavori sarà il turno di Via Darsena.



“Questi sono giorni caratterizzati da tanti nuovi importanti interventi nella nostra località - afferma il sindaco-, con ad oggetto opere fondamentali in luoghi storici e che da decenni necessitavano di essere ripensate e migliorate. Questo nell'ottica di alzare sempre più la qualità del tessuto urbano della Città, per rendere tutto più bello e fruibile sia dai cittadini ma altresì dai turisti. Fare turismo significa anche investire nella riqualificazione del proprio territorio, innovando e ottimizzando la viabilità, ma anche puntando alla mobilità lenta, sostenibile. In questo senso, la nuova rotatoria aiuterà a ridurre il traffico, mentre la nuova pista ciclabile andrà ad aggiungersi alle già numerose rececentemente create dalla nostra Amministrazione".Il costo complessivo previsto per l’intervento è di circa 2 milioni e 700 mila euro, mentre questo primo lotto ammonta a 1 milione e 300 mila euro.