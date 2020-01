Lignano, al via i lavori in via Carinzia

Inizieranno lunedì 3 febbraio a Lignano Sabbiadoro i lavori di posa della condotta fognaria e dei relativi allacciamenti in via Carinzia a cura di Cafc. L’intervento, per un importo di 375mila euro, permetterà di modificare l’inclinazione della condotta così da risolvere definitivamente i problemi di deflusso delle acque che si erano verificati in passato durante le precipitazioni particolarmente intense. L’impresa che eseguirà i lavori per Cafc è la ditta Anese S.r.l., aggiudicataria della procedura di affidamento.

La zona interessata dalle lavorazioni riguarda un primo tratto, tra viale Centrale e via Julia, e un secondo da via Julia al Lungomare Trieste, che saranno interdetti al traffico, con permesso di transito ai soli frontisti. L’intersezione tra via Carinzia e via Julia sarà comunque lasciata libera; non sarà interessato il tratto che va da via Latisana a viale Centrale. I lavori si concluderanno entro il 10 aprile.

In autunno, infine, si procederà con il rifacimento completo della sede stradale di via Carinzia, nel tratto dal Lungomare a via Julia.