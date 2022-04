Lignano alza la guardia contro l'abbandono dei rifiuti

Il Comune di Lignano Sabbiadoro gioca d’anticipo in un periodo dell’anno nel quale fervono i preparativi per la nuova stagione estiva e intensifica i controlli contro l’abbandono dei rifiuti ingombranti.

L’Amministrazione comunale vuole contrastare un fenomeno che arreca un danno sia dal punto di vista ambientale, sia per l’immagine della città: sono stati allertati l’ufficio ambiente e la Polizia municipale, che ha già installato foto-trappole e nuove telecamere.

Non solo controlli, ma anche maggiori servizi nei confronti dei cittadini: una soddisfacente diminuzione dell'abbandono, infatti, è legata all’apertura del centro comunale di raccolta. L’auspicio è che proprio in questo periodo i proprietari di case, solitamente impegnati nel cambio degli arredi, collaborino nel conferire gli ingombranti nel centro aperto dal lunedì al sabato dalle 13 alle 18.

Mtf – la società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti – su richiesta dell’amministrazione e nell’ottica di un miglioramento del servizio ha provveduto a raddoppiare il lavaggio dei cassonetti dell’umido e a implementare il servizio di svuotamento dei cestini con un nuovo servizio anche serale.

In questi giorni si stanno completando le operazioni di rimessaggio dei 2.500 cassonetti presenti con il lavaggio e l’ordinaria manutenzione. Il Comune ha previsto, inoltre, quattro nuovi spazzamenti stradali in caso di eventi metereologici straordinari e l’acquisto di un mezzo aspirafoglie per le grandi quantità originate dai fortunali.

Non si fermano qui le novità: sono aumentati da uno a tre i giorni settimanali del lavaggio dei lastricati, è previsto l’acquisto di due nuovi mezzi elettrici, in dotazione agli spazzini di quartiere, per la pulizia di tutte le piazzole dei cassonetti e, infine, saranno acquistati 150 nuovi cestini da posizionare lungo gli assi commerciali.