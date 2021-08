Lignano, bimbo salva un cagnolino in strada

Un bimbo di 10 anni ha salvato un cucciolo di maltese a Lignano Sabbiadoro. Alberto, il protagonista della storia, ha avvistato il cagnolino in via Latisana. Era libero e rischiava di essere investito dalle auto. Lo ha avvicinato, ha conquistato la sua fiducia ed è riuscito a metterlo in sicurezza.

Nel frattempo, sua madre e una passante sono giunte in suo aiuto. Hanno dato da bere al cucciolo e allertato la Polizia locale. Gli agenti hanno verificato microchip e collare, ma, purtroppo, non è stato possibile risalire ai proprietari, forse turisti stranieri.

"Solo pochi minuti dopo il salvataggio, il cagnolino non voleva più lasciare Alberto, che ha dimostrato grande sensibilità e impegno", ha riferito una delle persone intervenute. "Sarebbe bello se il Sindaco lo ringraziasse ufficialmente per questo gesto, ancora più significativo vista la giovane età di Alberto".

Il cagnolino, in attesa di rintracciare il proprietario - invitato a rivolgersi alla Polizia locale di Lignano - è stato preso in custodia da una delle persone intervenute. Se non si dovessero trovare i suoi padroni, sarà poi affidato al canile.