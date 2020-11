Lignano, colpo nella notte al King Pub

Malviventi in azione nelle prime ore di oggi, poco dopo le 5, al King Pub di Lignano Sabbiadoro, in via Carso. I ladri sono penetrati dopo aver forzato una porta sul retro. Una volta all'interno hanno messo a soqquadro tutte le stanze, alla ricerca di denaro contante e beni di valore.

Sono riusciti a rubare diverse migliaia di euro, attrezzatura per la cucina e strumentazione informatica. Ingenti i danni.

I Carabinieri della Stazione di Lignano, comandati dal Luogotenente Nerio Loise, hanno subito eseguito un primo sopralluogo e avviato delle indagini, finalizzate a identificare i responsabili. Sul posto, amareggiato, il titolare, Francesco dalle Crode.