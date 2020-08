Lignano, coppia di 50enni fa sesso dietro ai bidoni dell'immondizia

Sorpresi in atteggiamenti intimi, a poca distanza dai rifiuti e dall'immondizia. Un uomo e una donna di Lignano Sabbiadoro, entrambi di circa 50 anni di età, sono stati trovati dalla Polizia Locale della cittadina balneare mentre erano intenti a consumare un atto sessuale. Alla vista di un agente, che stava eseguendo dei controlli in quella zona relativi alla tutela dell'ambiente dal getto di rifiuti, non si sono scomposti particolarmente.



Solo l'intervento diretto del tutore dell'ordine, che li ha invitati immediatamente a ricomporsi, ha sortito effetto. Dopo essersi rivestiti, si sono poi allontanati. È successo due settimane fa, ma solo ieri la polizia locale ha notificato loro le sanzioni amministrative: per quella notte di "tenerezze e coccole", tra i bidoni dei rifiuti, in luogo pubblico la coppia di mezza età dovrà pagare 10.000 euro ciascuno.