Lignano, da sabato riparte la sosta a pagamento

A partire da sabato 27 giugno sarà attivata la gestione della sosta a Lignano Sabbiadoro, "allo scopo di rendere la località fruibile a tutti, in maniera comoda e ordinata, garantendo la rotazione delle auto nelle aree a maggiore vocazione turistica e commerciale", speiga il sindaco Luca Fanotto. "Tra le più basse in Italia le tariffe, ferme a 0,90 euro all’ora, con abbonamento giornaliero - dal lunedì al venerdì - a 8 euro. L'abbonamento mensile a 80 euro, quello stagionale a 155 euro, mentre per i residenti l'abbonamento mensile costa 30 euro e lo stagionale 75".

"Soluzioni pensate per tutte le esigenze, con tariffe particolarmente agevolate per i residenti, oltre alla scheda elettronica prepagata Europark (dal taglio di 25 euro). In questo modo, la sosta può essere pagata al minuto e senza la necessità di predeterminarne la durata: si accende all’inizio della sosta e si spegne comodamente al ritorno, con pagamento esatto al minuto", spiega ancora Fanotto.

"Si ricorda inoltre che per agevolare in particolar modo le strutture ricettive, i pubblici esercizi e le attività commerciali, l’Amministrazione comunale ha destinato anche quest’anno una porzione del parcheggio Parkint e l’area dell’ex distributore sul Lungomare Kechler per abbonamenti mensili e stagionali non legati alla specifica auto, ma all’attività che ne farà richiesta, che potranno essere utilizzati liberamente dagli operatori e dai loro ospiti".

"La rotazione delle auto nelle zone blu permette a tutti gli ospiti di parcheggiare, raggiungere la spiaggia, i negozi e i ristoranti senza l’assillo di trovare un posto auto libero tra autovetture ferme da giorni o settimane, per le quali Lignano offre comode alternative nelle vie meno affollate", commenta l'Assessore alla Viabilità Marina Bidin.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto di abbonamenti e tessere, l’utenza può rivolgersi ai seguenti punti vendita convenzionati:

• AGENZIA INTRAS in Viale Europa n. 27 tel. 0431 71223 per il solo Parkint;

• AGENZIA TURISTICA SUD in Corso degli Alisei 1/A, tel. 0431 422560 per Lignano Pineta e Riviera, e tessere a scalare Europark.

• AGENZIA SUN EXPRESS in Via Gorizia 12, tel. 0431/721642, per Lignano Sabbiadoro e tessere a scalare Europark.