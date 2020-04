Lignano, dimesso dall'ospedale l'assessore Ciubej

E' rientrato ieri notte a casa l'assessore di Lignano Sabbiadoro Paolo Ciubej, dopo una settimana trascorsa in ospedale a Udine. Ciubej aveva fatto il tampone, risultato positivo, per il Covid-19 a fine marzo per la persistente febbre alta. Era stato trasportato in ambulanza prima all'ospedale di Latisana e poco dopo a Udine, dove era poi stato ricoverato e sottoposto alla terapia all'ozono.

"E' stata un'esperienza difficile e molto provante, ma grazie alla generosità e alla grande capacità professionale di tutto lo staff sanitario sono riuscito a uscirne", commenta Ciubej. "Sono felice per me e per tutte le persone che riusciranno a vincere questa battaglia anche grazie a questa nuova terapia all'ozono. Adesso proseguirò la quarantena a casa. Ricordo a tutti quanti che dobbiamo seguire le indicazioni, che ci consentiranno di uscire quanto prima da questo incubo. Io già guardo con ottimismo alla prossima stagione turistica. Colgo l'occasione per ringraziare tutti, a cominciare da un caro amico, il sindaco Luca Fanotto, per essermi stato sempre vicino, e tutte le persone che mi hanno espresso grande solidarietà", conclude Ciubej.