Lignano, dissequestrato il Marina Azzurra Resort

La Cassazione ha respinto l'istanza presentata dalla Procura di Udine contro la sentenza del Tribunale del Riesame, che aveva concesso il dissequestro dell'area Marina Azzurra Resort di Lignano dopo i sigilli apposti dai militari del Nas, il Nucleo antisofisticazione e Salute di Udine.

Soddisfazione è stata espressa dai legali della Europa Group, gli avvocati Renzo Fogliata e Simonetta Rottin, che vedono così concludersi un procedimento che ha causato il ritardo dell'inaugurazione del grande sito turistico, la scorsa stagione.

L'opera è stata realizzata dopo 10 anni di procedimenti molto complessi, con consulenze di massimi esperti sul fronte idraulico, per ottenere ogni garanzia sul fronte sicurezza anche in caso di forte maltempo. E l'ondata di piogge dei giorni scorsi, come fanno notare gli avvocati, non ha minimamente intaccato gli ormeggi. Europa Group, nonostante la difficoltà legate a questa inchiesta, ha mantenuto i propri impegni nei confronti dei fornitori e di tutti i dipendenti.