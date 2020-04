Lignano, due nuovi casi di Coronavirus

Sale a otto il numero di positivi al Coronavirus nel comune di Lignano Sabbiadoro. A dare notizia dei due nuovi casi è il sindaco Luca Fanotto, in un videomessaggio di aggiornamento ai concittadini. "Per quattro persone - spiega Fanotto - è stata disposta l'ospedalizzazione, mentre gli altri sono in quarantena domiciliare. In isolamento anche i parenti, che al momento risultano asintomatici".

"A partire da giovedì 2, la nostra Protezione Civile inizierà la consegna delle mascherine alla popolazione. Siamo riusciti a recuperare dalla Protezione civile regionale 420 kit che saranno consegnati sia dai volontari della Protezione Civile locale sia dai volontari della Sogit ai nuclei familiari che presentano almento un over 75 o una persona con fragilità. Saranno inserite nella buca delle lettere (e questa sarà l'unica modalità)", spiega Fanotto.

"Da settimane stiamo cercando, facendo anche i salti mortali, di incrementare il numero di mascherine, per poterle dare a tutta la popolazione. Gli ordini originariamente effettuati tramite fornitori esteri sono stati, però, bloccati alla dogana", racconta il Sindaco. "Solo questa settimana siamo riusciti a incaricare nuove forniture alle ditte del Fvg che hanno convertito la loro produzione e quindi contiamo di poter dotare quanto prima tutti i nuclei della nostra comunità di mascherine. La consegna, però, non deve essere motivo per uscire di casa: l'isolamento è l'unica misura per prevenire il contagio", sottolinea Fanotto.

Il sindaco ricorda quindi i servizi attivati, dalla consegna di medicinali e generi alimentari ai servizi di supporto pscicologico, passando per la biblioteca, che offre molte proproste digitali.

"Stiamo attivando la consegna dei buoni spesa", ricorda poi Fanotto. "Abbiamo infatti ricevuto l'importo di 36mila euro di finanziamento da parte del Governo centrale per l'erogazione di questo sostegno alle famiglie in difficoltà. Stiamo raccogliendo le disponibilità dei punti vendita e definento quali saranno i criteri per accedere. Vi faremo conoscere a breve tutte le modalità".

"Vi ricordo che almeno fino a Pasquetta è necessario rispettare le misure e mantenere il più possibile l'isolamento. Ma devo anche dirvi grazie perché state manifestando un grande senso di responsabilità nell'osservanza delle disposizioni", conclude Fanotto.