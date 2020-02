Lignano, ecco la nuova piazza Ursella

La procedura di affidamento della progettazione di riqualificazione di piazza Ursella, secondo le linee guida individuate dall’Amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, è stata vinta dal raggruppamento temporaneo che ha come capogruppo lo Studio Avon Architetti Associati, e del quale fanno parte Parcianello & Partners engineering srl e Gms Studio Associato. Obiettivo principale è la rigenerazione dello spazio urbano, rendendo la piazza flessibile e adattabile a opportunità di utilizzo diversificate, con una maggiore funzionalità dei luoghi, sia per i vacanzieri dei mesi estivi, sia per i residenti nella restante parte dell’anno.

Numerosi gli elementi che andranno a caratterizzare la nuova piazza. Dal punto di vista prettamente architettonico il progetto è volto alla valorizzazione della percezione visiva degli spazi che, rispetto alla conformazione attuale, assumeranno il ruolo di un vero e proprio polo attrattivo ciclo-pedonale per la città, un luogo di convergenza fra le molteplici connessioni pedonali e ciclabili presenti sia in direzione del mare e della laguna, sia in direzione degli abitati di Sabbiadoro e Pineta.

A tal fine tutte le barriere architettoniche attualmente presenti, come dislivelli e gradini, saranno eliminate e sostituite da elementi volti all’inclusività e accessibilità della piazza in ogni sua parte. La pavimentazione della piazza sarà costituita principalmente da ghiaino lavato con inserti in pietra nobile mentre per gli elementi di arredo urbano sarà utilizzata pietra naturale o calcestruzzo.

Elemento integrante del progetto è anche la realizzazione di un nuovo tipo dehors, nato dall’esigenza di uniformare e armonizzare lo spazio comune, migliorandone la qualità, e dalla ricerca condotta per la valorizzazione delle architetture secondo i principali coni visuali. Anche il sistema di illuminazione a Led è stato progettato per tale scopo: oltre a essere elemento caratterizzante dei dehors, accompagnerà i percorsi ciclo-pedonali che convergeranno sulla piazza e, per il tramite dei nuovi pali di arredo urbano che saranno collocati nell’area centrale, rappresenterà uno degli elementi di particolare caratterizzazione dei nuovi spazi durante le ore serali e notturne. Le luci a Led scelte, oltre a garantire una ridotta spesa energetica, sono state infatti studiate per donare un’immagine personalizzabile dei luoghi, con colori differenti, utilizzabili anche in previsione di eventi o manifestazioni.

La riqualificazione della piazza dal punto di vista ambientale è un ulteriore elemento fondamentale del progetto, con essenze vegetali che saranno, sia esteticamente sia funzionalmente, integrate e diversificate, in grado di creare barriere filtro nei confronti degli inquinanti atmosferici e sonori. Si prediligerà l’impiego di specie arboree e arbustive autoctone.

Grande attenzione è stata posta,infine, all’eco-sostenibilità, prevedendo la creazione di un innovativo sistema di raccolta ed utilizzo dell’acqua piovana. Le acque meteoriche saranno accumulate in bacini dai quali, grazie a un sistema di canalizzazione, potranno essere trasportate e riutilizzate per l’irrigazione della vegetazione. Il sistema fungerà anche da regolatore bioclimatico dell’ambiente in quanto nei periodi più caldi, grazie alla presenza di zampilli e sistemi di nebulizzazione, si potrà diminuire il surriscaldamento della pavimentazione esposta all’irraggiamento solare ed aumentare conseguentemente il benessere degli utilizzatori della piazza.

“Ci stiamo avvicinando alla concretizzazione di un altro fra i principali punti programmatici del mandato", commenta il Sindaco Luca Fanotto. "Sono particolarmente soddisfatto di questo progetto in quanto è volto ad esaltare tutte le potenzialità della piazza, attraverso un’attenta ricerca di rinnovamento dello spazio urbano, che fungerà da elemento rigeneratore della vivibilità di tutti i diversi soggetti fruitori, che siano essi turisti, residenti, commercianti o gestori di pubblici esercizi".

"L’attenzione posta alla qualità dei materiali ed allo sviluppo del verde, inoltre, con piantumazione di nuove essenze scelte per caratteristiche funzionali ai luoghi e non come semplice ornamento floro-vivaistico, dimostra la filosofia di un progetto che si sposa perfettamente con la realtà lignanese, da sempre caratterizzata da un attento equilibrio fra natura ed edificato. Salvo imprevisti la cantierizzazione dell’opera inizierà subito dopo la stagione. L’auspicio è che questo intervento possa risultare da volano anche per la ristrutturazione e l’ammodernamento delle varie attività commerciali ivi insediate, in quanto, seguendo la realizzazione della Stazione delle Corriere e la riqualificazione del Cinema City, si snoda come una ulteriore spinta alla rivitalizzazione della zona City”, conclude Fanotto.

Il quadro economico complessivo previsto per l’opera è pari a 2.500.000 euro.