Lignano, erosi 40mila metri cubi di sabbia

Peggiore di quella di sabato, la situazione, oggi, per la costa di Lignano, a causa del maltempo. Erosi 40mila metri cubi di spiaggia. E pare non andrà meglio nei prossimi giorni. Previste ancora piogge/temporali e forte vento di Bora fino a domattina. Permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta per tutta la settimana.

"L’acqua - spiega Giorgio Ardito, presidente di Lignano Pineta Spa - ha invaso le banchine fisse di Marina Uno. I marinai sono al lavoro per fare in modo che le cime che legano le imbarcazioni alle bitte, sulle banchine fisse e galleggianti e alle clanfe dei pali d’ormeggi, siano abbastanza lasche per fare in modo che non restino 'impiccate'. L’acqua sopra la banchina dovrebbe rimanere fino alle 3 di questa notte".

"La barriera galleggiante - dice Ardito - sulla bocca di porto è ancora in funzione ed evita l’ingresso in marina di tronchi e ramaglie. Tuttavia, con questi picchi di alta marea, le onde fanno e faranno disastri".