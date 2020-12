Lignano, il forte vento sradica un albero

Il maltempo che ha caratterizzato queste giornate di festa ha causato la caduta di una pianta di grosse dimensioni a Lignano Sabbiadoro, in via Pusteria, ieri sera. Per fortuna, nello schianto, l'albero non ha colpito persone o mezzi in sosta; nessuno è rimasto ferito.

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento della cittadina balneare per la messa in sicurezza della zona. I pompieri hanno tagliato la pianta e rimosso i rami che avevano invaso le aree limitrofe. È successo vicino all'ingresso di Marina Punta Faro.