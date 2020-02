Lignano, imprenditore rapinato nella notte

Un imprenditore di Lignano è stato rapinato questa notte nella sua abitazione, dove vive da solo. I malviventi si sono arrampicati sull'impalcatura della sua casa, deve sono in corso lavori di ristrutturazione, hanno forzato una finestra e sono entrati nel suo appartamento.

Una volta dentro, lo hanno immobilizzato, picchiato e rapinato di alcune migliaia di euro. L'uomo è stato ricoverato in ospedale a Latisana. Ha riportato diverse lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma della Compagnia di Latisana e della Stazione di Lignano, che ora seguono le indagini.