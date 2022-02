Lignano in lutto, è morta la dottoressa Anny Andretta Bertelli

Lutto a Lignano Sabbiadoro dove questa mattina si è spenta la dottoressa Anny Andretta Bertelli, medico pediatra che il prossimo maggio avrebbe compiuto 102 anni, tutti vissuti con impegno e dedizione verso i bambini, che ha seguito e visto crescere nel suo studio di via dei Giochi.

Era conosciuta da tutta la comunità e in particolare da tantissimi genitori che a lei hanno fatto riferimento praticamente da sempre. La famiglia della dottoressa, infatti, è quella degli Andretta, gli imprenditori pionieri arrivati a Lignano a cavallo tra le due guerre, coloro che successivamente avrebbero dato vita alle prime iniziative turistiche nella località balneare friulana e che ancora oggi operano con successo su molti fronti dell’accoglienza.

Una pediatra appassionata, Anny, che amava i bambini e che a lungo aveva indagato il diabete infantile, lavorando - insieme ai colleghi dell’ospedale infantile Burlo di Trieste – alla realizzazione di soggiorni estivi durante i quali insegnare ai piccoli a gestire in maniera autonoma la malattia.

Il suo legame con la Lignano turistica è stato altrettanto forte e di lungo corso, considerato il fatto che quando la sua famiglia d’origine giunse nella località, quest’ultima era poco meno di un villaggio sperduto. Negli anni, le iniziative imprenditoriali degli Andretta si sono succedute di generazione in generazione e sempre con successo. La dottoressa Anny c’è sempre stata per la comunità, anche in occasione del terremoto del 1976 con i bambini sfollati, senza mai dimenticare il suo amore per quella Lignano che ha contribuito a fondare e far crescere, interpretando i cambiamenti nei gusti della clientela e fronteggiando le sfide che il turismo ha richiesto dal secolo scorso ad oggi.

Affettuoso il ricordo del sindaco di Lignano, Luca Fanotto: "Salutiamo con affetto e riconoscenza la dottoressa Anny, grati per il suo occhio attento verso i piccoli pazienti e, nel contempo, per lo sguardo innovatore che ha sempre riservato alla nostra località. L’amministrazione comunale esprime il cordoglio alle famiglie Andretta e Bertelli, colpite in questi giorni da un altro triste e doloroso lutto per la scomparsa della Signora Michela Dentelli in Bertelli".

Proprio questo pomeriggio infatti il figlio di Anny, Francesco, insieme alle figlie Camilla e Cecilia ha partecipato ai funerali della moglie Michela, morta dopo una lunga malattia.