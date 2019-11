Lignano in lutto, morto Andrea Landello

Lutto a Lignano per la morte del titolare dello storico locale Il Panino di Pineta, Andrea Landello. Un malore l’ha colto mentre era in vacanza con amici a Cuba. Aveva 62 anni e dal 1983 gestiva il noto locale in raggio dell’Ostro.

Una famiglia, la sua, autentico punto di riferimento nel settore della ristorazione lignanese. Il figlio Simone guida attualmente il bar paninoteca ‘Il Panino a modo tuo’ di Sabbiadoro, il fratello Armando era titolare del ristorante ‘La Maranese’, anche lui colpito da un infarto tre anni fa.

In passato Andrea Landello aveva gestito anche altri locali, tra i quali il ristorante ‘Da Cicci’ con i genitori e i fratelli. "Con Andrea Landello se ne va per sempre una delle anime della storia di Lignano" il commento del sindaco Luca Fanotto.