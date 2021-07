Lignano in lutto per la morte dello storico sindaco Steno Meroi

Lignano in lutto per la morte di Steno Meroi, storico sindaco della città. Meroi è stato due volte sindaco negli Anni '80 e fino al 1990, oltre che segretario del Partito socialista. Nel giugno 1984 inaugurò il Parco Hemingway, cui seguì nelò 1986 l'istituzione del Premio dedicato al romanziere americano che aveva trovato in Friuli, a Lignano, la Florida d'Italia.

"Dovevamo fare un omaggio a Hemingway, che ha tenuto a battesimo la nascita di Lignano, e poi abbiamo dato agli abitanti e ai turisti un grande parco, fruibile tutto l' anno, che prima non avevano - dichiarò all'epoca - con le manifestazioni programmate, abbiamo anche riempito di cultura le prossime vacanze".

Originario di Buttrio, negli Anni '70 si era trasferito nella città balneare. Si è spento a 80 anni, a causa dell'aggravarsi di una malattia.

Nella foto che pubblichiamo Meroi è seduto tra il sindaco Luca Fanotto e il giornalista Paolo Medeossi, nel 2019, in occasione dell'inaugurazione di un nuovo totem all'ingresso del Parco di Lignano dedicato al grande autore americano. Per la cerimonia, Meroi indossò lo stesso abito bianco che portava il 23 giugno 1984, all'inaugurazione del parco.