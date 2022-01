Lignano in lutto per la scomparsa di Luciano D'Agostini

Lignano Sabbiadoro piange la scomparsa del suo concittadino Luciano D’Agostini, protagonista della storia civile, politica e turistica della città. “Un uomo tutto d’un pezzo” – così lo ha definito il Sindaco Luca Fanotto – che dopo una malattia affrontata con determinazione e dignità, si è spento ieri sera.



Nato a Udine nel novembre del 1938, D’Agostini si era trasferito a Lignano già in giovane età per lavorare come segretario d’azienda, prima alla Darsena Marina Uno, successivamente ad Aprilia Marittima e alla Darsena Punta Verde, infine nell’impresa turistica della famiglia lignanese Marin.



La sua militanza politica è iniziata alla metà degli anni Settanta nel partito della Democrazia Cristiana di cui è diventato successivamente segretario. Erano anni ruggenti accanto ai quali cresceva il bisogno di dare un senso alla comunità di Lignano, sbocciata e cresciuta al ritmo serrato dello sviluppo turistico.



D’Agostini c’era. C’erano le sue idee e le sue proposte, ma anche il suo impegno concreto grazie al quale ha ricoperto – nel secondo mandato della giunta Meroi, dal 1985 al 1990 – la carica di Vicesindaco e Assessore al Commercio, all’Agricoltura e Vigilanza urbana, fungendo da ponte tra la Democrazia Cristina e il Partito Socialista.La sua presenza solida e competente è stata a disposizione anche della giunta Barberis, dal 1990 al 1993, con l’incarico di Assessore alla Pubblica istruzione, alla Cultura, al Tempo libero e all’Assistenza. Ampiamente riconosciuta e apprezzata la sua capacità di intessere rapporti con le istituzioni superiori quali la Regione, allora presieduta da Adriano Biasutti, e la Provincia di Udine, guidata da Antonio Vinicio Turello. Un modello di dialogo che ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo di Lignano Sabbiadoro."Luciano D’Agostini è stato per tanti un punto di riferimento della politica e dell’amministrazione lignanese - ricorda il Sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, con profonda stima -. Io stesso, seppur a distanza di anni dal concreto impegno istituzionale di Luciano, ho potuto nel corso della mia esperienza amministrativa apprezzarne il coraggio, la lucidità, la grande sensibilità e il supporto che è riuscito a dimostrarmi. Una persona integerrima, tutta di un pezzo. Inquadrata, seria, preparata e responsabile. In grado di analizzare la realtà in maniera disincantata e oggettiva. Sempre educato, gentile, disponibile ad ascoltare il prossimo e a condurre un confronto su temi di attualità. Sempre aggiornato, curioso e spinto all’acquisizione di una conoscenza vera attraverso un costante studio e approfondimento. Un uomo acuto, in grado di superare la superficie per andare al cuore e alla sostanza delle cose. Amante della cultura e del ragionamento sottile e originale che lascia un altro vuoto incolmabile all’interno della nostra Comunità"."A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale - conclude Fanotto - porgo le più sentite e sincere condoglianze nei confronti dei famigliari e amici".