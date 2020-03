Lignano in lutto per la scomparsa di Tonino Moretti

Un'altra grave perdita ha colpito la comunità di Lignano Sabbiadoro. È scomparso infatti l'ex maresciallo Tonino Moretti, appartenente al Corpo della Polizia Locale del Comune. "Tonino Moretti era nato a Novafeltria nel 1939 e aveva preso servizio presso il nostro Comune, in qualità di vigile urbano, a partire dal 1971", ricorda affranto il sindaco, Luca Fanotto. "Ha fatto parte del Comando di Polizia Locale di Lignano per oltre 31 anni, fino al 2002, quando è andato in pensione, prestando servizio nella squadra dei motociclisti e in quella dell'edilizia, diventando un punto di rifermento per molti colleghi".

"Tanti lo ricordano come un dipendente infaticabile, con alto senso del dovere e delle istituzioni, dedito al proprio lavoro, senza orari e sempre a disposizione di tutta la comunità, nella volontà di aiutare cittadini e colleghi. Un esempio per tanti. Aveva fatto del Comando di Polizia Locale di Lignano un po' la sua casa e, anche nel tempo libero, non esitava a rendersi utile nei confronti di chi avesse bisogno".

"In questo momento di profondo dolore rivolgo a familiari, amici, colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso tanto con il maresciallo Moretti le mie più sincere condoglianze a nome di tutti gli Amministratori e dell'intera nostra località" conclude il sindaco.