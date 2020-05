Lignano, interventi per far fronte all'emergenza Covid-19

La Giunta comunale di Lignano Sabbiadoro ha varato un pacchetto di misure per far fronte all'emergenza Covid-19, venendo incontro alle necessità dei cittadini. In merito ai parcheggi sulle strisce blu, per l'anno 2020, è stato deciso di rinviare l'istituzione delle aree di sosta a pagamento nelle aree di Sabbiadoro dal 27 giugno al 30 settembre e a Pineta e Riviera dal 27 giugno al 15 settembre. Sarà applicato uno sconto del 30% sugli abbonamenti stagionali.

"In questo momento di emergenza, abbiamo ritenuto di spostare la sosta a pagamento a fine giugno, innanzitutto per non gravare sulle finanze dei residenti e, auspicando che da luglio le attuali restrizioni saranno allentate, vogliamo garantire a tutti la possibilità della rotazione delle automobili", spiega l'assessore alla Viabilità Marina Bidin.

E' stato, inoltre, pubblicato il Bando per la concessione dei contributi comunali a favore degli studenti lignanesi per il rimborso delle spese sostenute durante l'anno scolastico 2019-2020 nella Scuola Secondaria di 1° o di 2° grado. Le domande vanno presentate entro il 31 maggio, esclusivamente online, a questo link.

E' uscito l'avviso tramite il quale saranno erogati ulteriori buoni spesa a sostegno del reddito per i nuclei famigliari in difficoltà. "Una volta che i fondi statali per il nostro nostro Comune si sono velocemente esauriti", spiega il sindaco Luca Fanotto, "abbiamo provveduto subito mediante fondi propri a stanziare ulteriori 40mila euro, destinandoli alla distribuzione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità alle persone e alle famiglie in stato di difficoltà. Di concerto con i Servizi sociali dell'Ambito socio-assistenziale di Latisana e in collaborazione con la Sogit di Lignano Sabbiadoro, a cui va il mio più grande ringraziamento, da oggi è possibile richiedere i buoni spesa".

I beneficiari devono avere dimora abituale nel Comune di Lignano Sabbiadoro; il nucleo famigliare non deve risultare, al netto delle spese sostenute per il canone di affitto o delle rate di mutuo, in possesso di un introito mensile pari o superiore a 515,07 euro, maggiorato di 50 euro per ogni componente del nucleo famigliare e di 100 euro per ogni componente minore di età compresa tra i 0 e i 3 anni.

L'introito mensile viene calcolato a seguito della somma matematica dei seguenti valori: entrate di qualsiasi natura percepite per il mese di aprile 2020 (es. stipendi, pensioni, ecc...); contributi pubblici derivati da ammortizzatori sociali o altri interventi di sostegno al reddito di qualsiasi natura spettanti per il mese di aprile 2020 (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa di integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale e/o regionale); importo del contributo derivante da buoni spesa concessi nel mese di aprile 2020; il nucleo famigliare non deve disporre complessivamente di patrimonio mobiliare depositato presso istituti di credito e/o uffici postali o altrimenti custodito, superiore ai 2000€ alla data dell'autocertificazione.

Allegando copia della Carta d'identità, tramite la presentazione di apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune di Lignano, o presso gli uffici del Comune, fino al 29 maggio, attraverso tre modalità: compilazione e invio all’indirizzo e-mail del Protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro (protocollo@lignano.org); compilazione e spedizione via PEC al Comune di Lignano Sabbiadoro (comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it); compilazione e consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lignano Sabbiadoro, che effettua i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.

L'istanza dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo famigliare ed è valida per il solo mese di maggio 2020. I buoni non possono essere utilizzati per l'acquisto di bevande alcoliche.

Il valore dipende dal numero di componenti: 220 euro per una persona; 300 euro per due componenti; 360 euro per tre; 400 euro per quattro; 460 euro per cinque; 500 euro per sei componenti; 560 euro per sette componenti. Se nel nucleo famigliare sono presenti minori con età inferiore ai 3 anni, al valore del buono si aggiunge la somma di 100 euro per ciascun minore. Per eventuali informazioni, chiarimenti e supporto per la compilazione della domanda, chiamare i numeri di telefono: 0431/409156, 0431/409121.