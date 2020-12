Lignano, la mareggiata ha eroso la spiaggia

Mareggiata a Lignano Sabbiadoro e a Pineta. Una buona parte dell'arenile è stato letteralmente mangiato dalle onde.

Le immagini che ci invia il presidente di Lignano Pineta Spa, Giorgio Ardito, fanno chiaramente capire quanto sta accadendo in queste ore, dopo la mareggiata di ieri.

Le forti piogge e lo scioglimento della neve copiosa caduta in montagna, per effetto di un'escursione termica spiccata, hanno ingrossato i corsi d'acqua e molti detriti (in particolare tronchi di alberi e rami, ma non solo) sono stati trasportati fino sulla costa. Dovranno essere rimossi quanto prima.