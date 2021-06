Lignano, la sicurezza sarà il faro della stagione

La stagione turistica di Lignano Sabbiadoro non può compromettersi in alcun modo a causa del mancato rispetto delle regole, perché ne va dell’immagine della località e della stessa regione. L’emergenza sanitaria va fortunatamente scemando, ma è fondamentale che si rimanga concentrati sulle regole basilari che hanno permesso di riaprire le attività.

Senso di responsabilità è il denominatore comune che ha caratterizzato il tradizionale incontro tra la Città di Lignano Sabbiadoro e la Questura di Udine, tenutosi nella sala consiliare del Comune, alla presenza del Sindaco Luca Fanotto e del Questore Manuela De Bernardin, presenti anche i vertici delle forze dell’ordine locale e i rappresentanti degli esercizi pubblici della località.

Inevitabile il riferimento ad alcune situazioni verificate nel primo weekend di “normalità” che ha unito il ponte tutto italiano del 2 giugno con le festività tedesche del Corpus Domini. "I fatti dello scorso fine settimana dimostrano quanto sia fondamentale che tutti collaborino al rispetto delle regole", ha ribadito Fanotto. "Mai come adesso, i comportamenti personali devono adeguarsi all’obiettivo comune di attraversare la stagione estiva evitando criticità e questo si può fare solo rispettando i protocolli igienico-sanitari e quanto previsto dai decreti".

Regole che la maggior parte dei locali di Lignano pare avere recepito da subito, compresa la necessità di far presente ai clienti che permane il divieto di assembramento, ad esempio, che è di fatto la situazione più facile a crearsi ma anche quella più rischiosa. Il consiglio per tutti gli operatori è quello di privilegiare sempre e comunque il servizio al tavolo, oltre che di impiegare tutte le procedure previste.

La sanzione è l’ultima spiaggia alla quale approdare, è stato ribadito. Anche perché il messaggio più importante che deve passare adesso è che Lignano è una località di vacanza sicura con operatori responsabili. Un vantaggio per i turisti, certo, ma un biglietto da visita dal valore inestimabile per questa estate e non solo.