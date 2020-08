Lignano, maxi controlli anti assembramento in spiaggia

Comincia un nuovo caldo fine settimana estivo e a Lignano Sabbiadoro non si abbassa la guardia per quello che concerne la sicurezza in spiaggia e il monitoraggio finalizzato a prevenire e reprimere la vendita abusiva. In campo, come ogni giorno, gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Alberto Adami. Le condizioni climatiche hanno favorito un ottimo afflusso nella località balneare friulana.

La Polizia Locale ha raggiunto in particolare la zona di Terrazza a Mare per un controllo anti assembramenti, per il contenimento della pandemia da Covid-19.

Gli agenti non solo reprimono ma, in primo luogo, informano e consigliano i bagnanti, a tutela della loro salute e di quella degli altri turisti, per una vacanza in massimo relax e in piena sicurezza.

È vietato prendere sole posizionando teli da mare sul bagnasciuga. È vietato depositare materiale da spiaggia a fine giornata a bordo spiaggia: ombrelloni, sdraio e giochi (in particolare nelle lidi liberi) vanno riportati in alloggio o nella cabina, pena la rimozione con sequestro.