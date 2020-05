Lignano, maxi controlli in entrata e uscita dal Comune

Maxi controlli in ingresso e in uscita dalla località balneare di Lignano Sabbiadoro. L'obiettivo delle forze dell'ordine è quello di monitorare gli accessi, limitandoli alle persone autorizzate in base alle disposizioni regionali e del Dpcm. Sul posto ci sono gli uomini della Polizia Locale di Lignano, insieme ai Carabinieri, ai Carabinieri volontari e ai militari della Capitaneria di Porto, tutti coordinati per l'ordine pubblico dalla Questura di Udine.

Già nell'arco della mattinata non sono mancate le violazioni e le sazioni. Multate, in particolare, alcune persone che hanno dichiarato alle forze dell'ordine di essere dirette al supermercato per fare la spesa quando è noto che, nei giorni festivi, i punti vendita di alimentari sono chiusi al pubblico.

I controlli continueranno per tutta la giornata. In base alle disposizioni la tolleranza è zero, in particolare per chi non indossa la mascherina, a copertura di naso e bocca. Intransigenza anche per chi crede di potersi spostare senza giustificato motivo.