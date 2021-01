Lignano, riapre il bando per i buoni spesa

E' stato approvato dalla Giunta comunale di Lignano Sabbiadoro l’atto di indirizzo per la distribuzione di buoni spesa acquistati nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare contenute nel decreto del 23 novembre 2020, che prevede uno stanziamento complessivo di 400 milioni di euro da distribuire fra tutti i comuni per “Misure urgenti connesse con l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Al Comune di Lignano sono stati assegnanti 36.501,27 euro che saranno erogati a coloro che ne faranno domanda e che saranno in possesso di tutti i requisiti previsti. Le richieste potranno essere presentate da mercoledì 3 febbraio al 1 marzo tramite PEC, con allegata una fotocopia della carta d’identità o consegnando a mano la domanda all’Ufficio Protocollo del Comune.

I requisiti per poter beneficiare del contributo sono contenuti nell’avviso pubblico, mentre il modulo per la domanda è scaricabile dal sito del Comune o può essere ritirato presso il centralino dell’Ente. I beneficiari saranno individuati dal personale dell’Ufficio Servizi sociali, mentre i buoni saranno consegnati a sportello da personale del Comune.

L’Assessore alle Politiche Sociali della Città di Lignano Sabbiadoro, Paolo Ciubej, ha dichiarato: “L’Amministrazione comunale, per il tramite dei Servizi Sociali, tiene costantemente monitorata la situazione di persone o nuclei familiari che versano in situazioni di disagio e, con il prezioso aiuto delle Associazioni di volontariato, in primis la Caritas, alle quali va il mio ringraziamento, cerca di venire incontro, in particolar modo, alle situazioni che manifestano una maggiore gravità".

"Infine, ricordo che l’anno scorso le provvidenze statali relative ai buoni spesa non sono state sufficienti a coprire le numerose richieste, che sono state comunque soddisfatte con un'integrazione di risorse da parte del Comune di 40mila euro. Anche per quest’anno, se lo stanziamento statale dovesse risultare insufficiente, provvederà l’Amministrazione comunale con fondi propri a soddisfare le domande rimaste inevase”.