Lignano, riparte il cantiere sul Lungomare

Sono pronti a ripartire i lavori per il Lungomare di Lignano Sabbiadoro che si erano interrotti questa estate a causa delle difficoltà della Polese Spa, una delle due aziende aggiudicatarie.

Il cantiere, infatti, nel 2017, era stato affidato al Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito, appunto, da Polese e da Adriacos Srl per 10 milioni e 200 mila euro d'importo, poi integrato, nel 2018, a 11 milioni e 883 mila euro. Polese era la ditta mandataria ma, ad agosto 2019, aveva presentato domanda di concordato preventivo ai sensi della legge fallimentare e il Tribunale di Pordenone aveva sospeso per 60 giorni il contratto con il Comune di Lignano. A ottobre, era arrivata un'ulteriore proroga di 60 giorni.

Il Tribunale aveva concesso il termine del 29 dicembre per la presentazione Piano concordatario a Polese. Il Comune di Lignano, tramite la direzione lavori, ha, quindi, fatto una 'fotografa' dei lavori eseguiti, di quelli contestati e ancora da eseguire. Poi, con una serie d'incontri con le società e i rispettivi avvocati, l'Amministrazione comunale ha cercato d'individuare la strada più conveniente per completare l’opera.

Il Codice degli Appalti prevede la possibilità che la Rti possa ridursi a un unico soggetto e, pertanto, è stata definita l’uscita di Polese, a causa della crisi aziendale, e il subentro totale di Adriacos. E' stata così predisposta una bozza di transazione, autorizzata dal Tribunale di Pordenone, che è stata deliberata e sottoscritta, consentendo così di far ripartire il cantiere.

“Da un lato, sono dispiaciuto per la situazione della ditta Polese, dall’altro, sono contento e ringrazio per la disponibilità Adriacos”, commenta il Sindaco Luca Fanotto. “Questo momento di impasse, che ha visto la sospensione del cantiere, ha rappresentato un grosso problema. Ma, grazie all’impegno delle due ditte, dell’Ente, della Direzione dei lavori e di tutti i legali e i consulenti nell’arco di tutti questi mesi, si è riusciti a superare le difficoltà, garantendo una linea di continuità. Adriacos, ancorché con una quota minoritaria, aveva fatto parte fin dall’inizio della Rti che aveva vinto la gara per l’esecuzione dei lavori. E' una ditta seria, responsabile e del nostro territorio e, quindi, sono convinto che anche tutte le problematiche che si sono riscontrate in fase di esecuzione dei lavori riusciranno a essere brillantemente superate. Il cantiere potrà riprendere entro il mese di gennaio. Chiaramente questo ritardo porterà al completamento dell’intervento non più per questa stagione, ma per la prossima, in modo tale da non arrecare disagio nell’imminenza dell’apertura”, conclude Fanotto.