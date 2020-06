Lignano, rischia di annegare mentre fa il bagno

Un uomo di 40 anni ha rischiato di annegare nel primo pomeriggio di oggi, a Lignano. L'allarme è scattato intorno alle 14.30 nel tratto di spiaggia di fronte a Bagno 2, a Pineta. L'uomo è stato portato a riva e messo in posizione di sicurezza dal bagnino; a supporto gli uomini della Guardia Costiera.

Poi è stato portato in ambulanza all'ospedale di Latisana, in codice giallo; non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. In un primo momento si è temuto il peggio ed è stato allertato anche l'elicottero sanitario.