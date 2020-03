Lignano Sabbiadoro, cinque casi positivi al Covid-19

Primi casi di Coronavirus anche a Lignano Sabbiadoro. A informare la cittadinanza è il sindaco Luca Fanotto, in un videomessaggio postato sulla pagina Facebook del Comune. "Siamo stati informati che ci sono cinque persone risultate positive al tampone per Covid-19. Tre sono ricoverate in ospedale, mentre le altre due sono in quarantena domiciliare. Anche per i loro parenti, asintomatici, è stato disposto l'isolamento", fa sapere Fanotto. "Stanno tutti bene e sono seguiti dall'Azienda sanitaria. L'Amministrazione comunale ha già attivato tutti i servizi di supporto. Approfitto per dire grazie a tutti i volontari che stanno offrendo un grandissimo supporto, specie alle persone più fragili".

"Grazie anche a tutti voi che state osservando le disposizioni. State facendo un grande sforzo, ma è solo così che si potrà prevenire e contrastare il diffondersi del virus. Solo resistendo, combattendo tutti assieme e rimanendo uniti potremo superare questo momento di difficoltà. Forza lignanesi, assieme ce la faremo!", conclude Fanotto.